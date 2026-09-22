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Tata Steel onderzoekt oorzaak brand, gevolgen beperkt

Economie
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 10:29
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IJMUIDEN (ANP) - Tata Steel doet onderzoek naar de oorzaak van de brand die maandag op het terrein bij IJmuiden woedde, laat een woordvoerder weten. De brand brak maandag aan het einde van de middag uit bij een transportband.
De transportband leidt naar een van de hoogovens van het staalbedrijf. Die hoogoven is momenteel in onderhoud, stelt de woordvoerder. "Daardoor zijn er zover wij nu kunnen overzien geen gevolgen voor de productie."
Tata liet maandag weten dat de brand na zo'n veertig minuten onder controle was. De brand had dikke, zwarte rookwolken als gevolg en die waren vanuit de wijde omtrek te zien. Niemand raakte gewond.
De woordvoerder kan niet zeggen hoelang het onderzoek naar de oorzaak gaat duren.
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