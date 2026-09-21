De markt voor retro-telefoons explodeert: verzamelaars betalen recordprijzen voor deze modellen

Grote kans dat ergens in een vergeten la, een verhuisdoos op zolder of tussen oude kabels nog een telefoon van vroeger ligt. Waarschijnlijk heeft het apparaatje alleen nostalgische waarde, maar controleer het toch maar even voor de zekerheid: het kan onbedoeld de beste investering van je leven zijn geweest.

De hoofdprijs: een iPhone uit 2007

Wie echt de jackpot wil, hoopt op een eerste generatie iPhone , de iPhone 2G. Nog in de originele, ongeopende doos ging zo'n exemplaar bij veilinghuis LCG Auctions laatst voor een slordige 50.000 euro onder de hamer. Ook een gebruikt maar strak ogend exemplaar is al snel honderden euro's waard.

Ook je oude Nokia telt mee

Herken je die iconische banaanvormige telefoon uit The Matrix? De Nokia 8110 loopt in topconditie richting de duizenden euro's. Het roestvrijstalen design van de Nokia 8800 en de Sirocco-versie brengt inmiddels meer op dan de oorspronkelijke winkelprijs. Alleen de massaal verkochte Nokia 3310 blijft achter: een compleet en werkend exemplaar levert volgens Androidworld normaal gesproken niet meer dan iets boven de 100 euro op.

Waarom is de ene telefoon goud waard en de andere waardeloos?

Verzamelaars kijken naar een paar harde criteria:

- Staat en verpakking: een verzegelde, ongeopende doos is het meest waard; originele doos, lader en handleiding verhogen de prijs flink.

- Werkend en simlockvrij: een toestel dat het nog doet en niet vastzit aan een provider, is aanzienlijk meer waard.

- Cultstatus: filmrollen of "de eerste in zijn soort" maken een model tot publiekslieveling.

Omdat de meeste mensen hun oude telefoon vroeger gewoon weggooiden, zijn goed bewaarde exemplaren zeldzaam; en zeldzaam betekent kassa.

Zo check je in 5 minuten of jij rijk bent

1. Typenummer opzoeken: haal de achterkant eraf en bekijk de sticker onder de accu voor het exacte model.

2. Echte verkoopprijs checken: laat je niet gek maken door absurde vraagprijzen, filter op eBay of Catawiki op "verkochte aanbiedingen".

3. Accessoires verzamelen: originele lader, doos en handleiding kan de verkoopprijs met honderden euro's verhogen.

4. Seal dicht laten: heb je een gloednieuw exemplaar in doos? Niet openmaken "om te testen", dat vernietigt direct de verzamelwaarde.

5. Gegevens wissen: werkt de telefoon nog, haal dan je simkaart eruit en wis je persoonlijke data voordat je verkoopt.

Eerlijk is eerlijk: de meeste oude telefoons leveren hooguit een paar tientjes op. Maar dat is nog altijd beter dan dat hij nog tien jaar stof ligt te happen in je keukenla.