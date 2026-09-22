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Nieuwe aanhouding in internationale belastingfraudezaak

Samenleving
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 10:24
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UTRECHT (ANP) - De FIOD heeft vorige week een 55-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van belastingfraude, witwassen en deelname aan een grensoverschrijdende criminele organisatie. De fraude had een omvang van zo'n 4 miljoen euro, meldt de opsporingsdienst van de Belastingdienst dinsdag.
Uit zijn woning en drie bedrijfspanden in Capelle aan den IJssel is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, contant geld, een auto, een duur horloge, een woning, banktegoeden, vorderingen en ongeveer 5000 goederen uit de bedrijfsvoorraad. De onderneming van de Rotterdammer maakte deel uit van de vermoedelijke internationale fraudeketen. Daarnaast dreef de man volgens de FIOD ook een reguliere handel in goederen.
De aanhouding en doorzoekingen zijn een vervolgactie in een onderzoek naar grensoverschrijdende btw-fraude. Vorig jaar oktober werden in deze zaak al twee mannen opgepakt op verdenking van belastingfraude, waarmee de Belastingdienst naar schatting zo'n 14 miljoen euro misliep.
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