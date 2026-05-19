Tata Steel vindt omweg voor goedkopere staalexport naar VS via VK

Economie
door anp
dinsdag, 19 mei 2026 om 16:34
IJMUIDEN (ANP) - Tata Steel in Nederland heeft een manier gevonden om staal te leveren aan de Verenigde Staten tegen lagere importheffingen. Door een constructie met een Brits zusterbedrijf valt het Nederlandse staal onder een lagere Amerikaanse importheffing. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf na berichtgeving van Politico.
Op dit moment is de Amerikaanse importheffing voor Brits staal 25 procent. Staal dat in de Europese Unie wordt gesmolten en gegoten, wordt echter tot 50 procent belast door importheffingen in de VS. Tata Steel gaat nu samen met het Britse zusterbedrijf, Tata Steel UK, de mogelijkheden verkennen om meer te kunnen doen in de Amerikaanse markt.
Tata Steel Nederland laat middels een woordvoerder weten dat zij de gang van zaken zien als een "erkenning van de verantwoordelijke positie" die zij hebben in de VS. "We hopen dat dit een aanzet is voor verdere openingen in de handelsrelatie tussen de VS en Europa."
