Nobelprijswinnaar wil vliegveld Goma open om strijd tegen ebola

KINSHASA (ANP/AFP) - De Congolese medicus en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede (2018) Denis Mukwege heeft er bij de rebellenbeweging M23 en andere "bezetters" op aangedrongen het vliegveld van de stad Goma in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo te heropenen. Dit is volgens hem nodig voor de strijd tegen de uitbraak van het ebolavirus in dat deel van Afrika.

De luchthaven ligt aan de oostrand van de stad en slechts enkele honderden meters van de grens met Rwanda. Dat land steunt de rebellengroep M23 om greep te houden op het delfstofrijke noordoosten van Congo.

Mukwege vindt dat de luchthaven open moet omdat de ebolauitbraak zich sinds vorige week blijft verspreiden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft zorgen uitgesproken over de omvang en de snelheid van de huidige uitbraak. Volgens de Congolese minister van Gezondheid zijn er in het noordoosten al ruim 130 doden geteld en meer dan vijfhonderd mogelijke besmettingen vastgesteld.