Tata Steel zegt vooral managementfuncties te schrappen

VELSEN (ANP) - Tata Steel Nederland zegt vooral ondersteunende en - managementfuncties te schrappen op de locatie bij IJmuiden. In totaal gaan bij de staalfabrikant 1600 voltijdsbanen verloren, wat ongeveer een op de vijf werknemers van het hoogovencomplex raakt.

Tata Steel Nederland zei woensdag een grootschalig "transformatieprogramma" te lanceren dat de winstgevendheid moet herstellen. De organisatie moet kleiner worden en met minder bureaucratie en managementlagen verder. Ook moeten processen verder worden geautomatiseerd en geoptimaliseerd, stelt het bedrijf.

De Nederlandse tak van Tata Steel leed het vorige boekjaar, dat liep tot eind maart 2024, een stevig verlies nadat de renovatie van een hoogoven ernstig was vertraagd. Hoewel de productie weer bijna is hersteld, zijn de financiële prestaties het afgelopen jaar verslechterd. Dat kwam volgens Tata Steel door "uitdagende marktomstandigheden in Europa, veroorzaakt door geopolitieke ontwikkelingen, handels- en leveringsverstoringen en stijgende energiekosten."