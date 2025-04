Grote groepen derdelanders werken illegaal in Nederland: 'Alleen in regio Amsterdam al 35.000 Brazilianen zonder papieren'

Vele tienduizenden derdelanders, migranten van buiten de Europese Unie, wonen en werken in Nederland zonder dat ze daarvoor papieren hebben, meldt Nieuwsuur. De Arbeidsinspectie ziet deze ongedocumenteerden steeds vaker opduiken tijdens controles bij bedrijven.

Opvallend is de groep Brazilianen. Officiële cijfers zijn er niet, maar de inspectie schat dat er alleen al in de regio Amsterdam 35.000 Brazilianen zonder vergunning verblijven.

Illegaal

"Waar we voorheen vooral Oost-Europeanen zagen, zien we nu steeds vaker derdelanders in verschillende sectoren aan het werk", zegt May Verstappen van de Arbeidsinspectie. Het risico op uitbuiting, zoals onderbetaling, is in deze groep groot. "Maar doordat ze hier illegaal zijn, is het lastig te controleren of daarvan sprake is."

"We zien de laatste jaren steeds meer Brazilianen bij onze spreekuren", zegt Lisa Vliegenthart van Dokters van de Wereld, dat zorg biedt aan mensen die geen toegang hebben tot reguliere gezondheidszorg. "Ze verblijven in de illegaliteit en komen bij ons met zorgvragen omdat ze geen recht hebben op een zorgverzekering."

Informele sector

Deze mensen werken hoofdzakelijk in de bouw, land- en tuinbouw, vleesverwerkingsindustrie, en hotel- en schoonmaakbranche. Ook zijn ze in de informele sector te vinden, bijvoorbeeld als kinderoppas of schoonmaker bij mensen thuis.

Bron: NOS