Tata Steel zoekt nieuwe markten door Amerikaanse heffingen

MUMBAI (ANP/BLOOMBERG) - Het Indiase Tata Steel, eigenaar van de staalfabriek in IJmuiden, is van plan om nieuwe markten te verkennen in regio's zoals het Midden-Oosten en Latijns-Amerika. De stap volgt op de Amerikaanse heffingen van 50 procent op buitenlands staal en aluminium.

"We kijken naar andere markten waar behoefte is aan hoogwaardig staal en waar we geen last hebben van dit soort heffingen", zei topman T.V. Narendran in een interview met Bloomberg Television. Door zich op andere markten te richten, wil de staalproducent risico's beperken en een stabiele vraag naar zijn staalproducten creëren.

De dreiging van een Amerikaanse heffing van minstens 25 procent op de Indiase export zal volgens de topman waarschijnlijk geen grote gevolgen hebben voor Tata Steel, aangezien de exportvolumes uit India relatief laag zijn.

50 procent

Tata Steel is actief in meer dan 24 landen, waaronder Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De Verenigde Staten zijn een belangrijke afzetmarkt voor staal uit IJmuiden. Ongeveer 10 procent van het staal uit Nederland en zo'n 5 procent van het Britse staal gaat naar de VS, maar deze verkopen dragen volgens de topman tot 20 procent bij aan de totale winst.

Het staal uit Nederland is onderhevig aan het tarief van 50 procent, terwijl het Verenigd Koninkrijk profiteert van een lager tarief na een aparte handelsovereenkomst met de VS, aldus Narendran. Een overstap naar nieuwe markten is volgens de topman "niet van de ene op de andere dag" mogelijk. Maar zodra dat lukt, is het volgens hem niet per se nodig om terug te gaan naar de VS als de tarieven dalen. "Dat is het risico met deze tarieven, omdat mensen alternatieve bronnen en markten ontwikkelen en mogelijk niet zo snel willen terugschakelen", waarschuwde hij.