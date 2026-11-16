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Tech- en chipbedrijven opnieuw onder druk op Aziatische beurzen

Economie
door anp
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TOKIO (ANP) - De tech- en chipbedrijven op de meeste Aziatische beurzen stonden maandag opnieuw onder druk. Het enthousiasme van beleggers over AI-gerelateerde aandelen nam afgelopen week al flink af door de onrust rond Nvidia. De grootste verkoper van AI-chips ter wereld zag zijn topman Jensen Huang vertrekken na onthullingen over meerdere affaires, waaronder een verhouding met een vermeende Chinese spion.
Deze week wordt het vertrouwen van beleggers in de AI-sector verder op de proef gesteld met de kwartaalcijfers van Nvidia, die dinsdag naar buiten komen. Ook de beursgang van AI-bedrijf Anthropic, de maker van chatbot Claude, die naar verwachting donderdag plaatsvindt, vormt een nieuwe test voor het vertrouwen in de AI-sector.
De Aziatische beurzen met veel grote tech- en chipbedrijven waren maandag de grootste verliezers. Zo zakte de Taiwanese hoofdindex Taiex 6 procent en verloor de Zuid-Koreaanse Kospi bijna 4 procent. De Nikkei in Tokio daalde ruim 2 procent.
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