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Rusland: Krimbrug aangevallen, verkeer stilgelegd

Samenleving
door anp
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SEBASTOPOL (ANP/RTR) - Oekraïne heeft de circa 20 kilometer lange Krimbrug die het schiereiland verbindt met Rusland aangevallen, aldus de gouverneur van het bezette gebied, Sergej Aksjonov. Door de aanval is het verkeer op de belangrijke verbindingsweg tot zeker het middaguur stilgelegd, voegt hij toe.
Sinds de grootschalige Russische invasie van Oekraïne is de brug meermaals doelwit geweest van soms grote aanvallen. Zo raakte de brug in 2022 en 2023 flink beschadigd na respectievelijk een aanval met explosieven en maritieme drones.
De brug is strategisch van groot belang, omdat hij dient als aanvoerroute voor het Russische leger. De brug is bovendien een symbolisch doelwit, omdat Rusland de verbinding aanlegde nadat het in 2014 het Oekraïense schiereiland annexeerde.
Oekraïne heeft zich sowieso tot doel gesteld om het Rusland lastig te maken de Krim te behouden. Zo heeft Kyiv herhaaldelijk wegen en treinverbindingen op en richting de Krim aangevallen, evenals de Russische vloot in de aangrenzende Zwarte Zee.
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