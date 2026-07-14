Techaandelen herstellen op Wall Street na meevallende inflatie

NEW YORK (ANP) - Beleggers op Wall Street vonden dinsdag de tijd weer rijp om in techaandelen te stappen, na de stevige koersdalingen maandag. De beurshandel kreeg steun van meevallende inflatiecijfers en sterke resultaten van onder meer bankconcern Goldman Sachs.

IBM werd echter keihard afgestraft na de publicatie van tegenvallende cijfers. Het tech- en softwarebedrijf kwam met voorlopige resultaten over het tweede kwartaal, die lager uitvielen dan kenners hadden verwacht. Daarbij waarschuwde topman Arvind Krishna dat de omzet uit software en infrastructuur flink tekort is geschoten doordat klanten hun investeringsplannen hebben gewijzigd. Het aandeel dook gelijk bij de opening omlaag en sloot ruim 25 procent in de min.

De toonaangevende S&P 500-index eindigde 0,4 procent hoger op 7543,59 punten en techgraadmeter Nasdaq herstelde 0,9 procent op 26.107,01 punten. Door de koersval van IBM bleef de Dow-Jonesindex vrijwel onveranderd, waarmee de index uitkwam op 52.508,27 punten.

Escalatie Iranoorlog

Maandag zakten de Amerikaanse beurzen tot 1,6 procent door de escalatie van de Iranoorlog. Daardoor gingen de olieprijzen verder omhoog. Een reeks aanvallen op olietankers in de Straat van Hormuz door Iraanse kruisraketten wakkerde de vrees aan voor verdere verstoringen van het olietransport uit het Midden-Oosten. Ook het tolplan van president Donald Trump zorgde voor onzekerheid, maar dinsdag zei Trump dat hij toch afziet van tol heffen in de Straat van Hormuz.

De aandacht ging dinsdag vooral uit naar de resultaten van de grote banken. JPMorgan Chase, de grootste bank van de VS, boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Topman Jamie Dimon sprak van "zeer sterke resultaten" en recordinkomsten van alle onderdelen. Het aandeel won 2,5 procent.

Consumentenprijsindex

Zakenbank Goldman Sachs klom bijna 7 procent na goed ontvangen resultaten. Ook Bank of America (plus 1,8 procent) overtrof de verwachtingen. Branchegenoot Wells Fargo boekte afgelopen kwartaal ook meer omzet en winst dan verwacht, maar zakte 2,7 procent.

Op het macro-economische vlak werd bekend dat de consumentenprijsindex in juni met 0,4 procent is gedaald op maandbasis, waardoor de inflatie op jaarbasis uitkwam op 3,5 procent. Economen rekenden in doorsnee op een hogere inflatie. Door de afzwakkende inflatie namen de verwachtingen af dat de Federal Reserve de rente dit jaar nog verder zal verhogen.