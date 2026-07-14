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Verslagen reacties op overlijden acteur Cees Geel

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 juli 2026 om 23:27
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DEN HAAG (ANP) - Diverse mensen hebben met verslagenheid gereageerd op het plotselinge overlijden van acteur Cees Geel. Regisseur Eddy Terstall herinnert zich Geel als een "intens mens, een intense vriend en een intense acteur". Terstall regisseerde hem in 2004 in de film Simon. "Hij was in zijn spel heel toegewijd en charismatisch."
Producent Rolf Koot, die ruim tien jaar met de acteur samenwerkte voor de serie Flikken Rotterdam, noemt het "een groot gemis voor de Nederlandse film- en tv-wereld dat hij er niet meer is". Koot prijst Geel om de samenwerking. "Tien jaar lang stond hij er, altijd enthousiast en professioneel, nooit een onvertogen woord."
"Hij was een bijzondere acteur en een uitgesproken mens, met het hart op de tong, én op de goede plaats", zegt algemeen directeur Marjolijn Bronkhuyzen van het Nederlands Film Festival. In 2004 won Geel een Gouden Kalf. "Een terechte winnaar", aldus Bronkhuyzen.
Geel is dinsdagochtend plotseling overleden aan de gevolgen van een hartstilstand.
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