Leerdam ziet haar grote doel uitkomen: superbijzonder moment

Sport
door anp
maandag, 09 februari 2026 om 21:39
anp090226196 1
MILAAN (ANP) - Jutta Leerdam voelde de tranen opkomen nadat ze op de Olympische Spelen in Milaan de 1000 meter had gewonnen. "Je werkt ergens naartoe en dan is dat klaar en dan heb je ook nog die medaille om je nek. Dat is een superbijzonder moment", zei ze terwijl ze met haar gouden medaille om veel media te woord stond.
De 27-jarige schaatsster vindt dat ze aan zichzelf heeft bewezen dat ze mentaal ijzersterk is. "Ik denk dat ik nog nooit zo veel druk heb gevoeld. Maar onder druk gaat het wel beter."
Leerdam zag kort voordat ze zelf moest rijden dat landgenote Femke Kok met 1.12,59 een ijzersterke tijd had gereden. "Misschien dat dat zelfs iets minder druk gaf. Als dat de snelste tijd is en ik kan niet harder, dan is dat wat het is. Het enige wat ik kon doen is goed schaatsen en dat heeft geresulteerd in iets supermoois", zei ze over haar winnende tijd van 1.12,31.
Ongeloof
Haar coach Kosta Poltavets sprak van een kunstwerkje. Zelf vond Leerdam het in ieder geval haar beste 1000 meter ooit, al zaten er volgens haar nog een paar foutjes in. "Het is wel bijzonder. Hij zei tegen mij: 1.12 in Milaan. Ik dacht eerst: ik weet helemaal niet hoe snel het hier is. En dan rij ik 1.12,31. Hij geloofde in mij en ik in hem. Dat heeft goed uitgepakt."
Leerdam zag dat haar tijd groen was toen ze over de finishlijn kwam en ze dus sneller was dan Kok. "Dat was zo onbeschrijfelijk. Ik kon het even niet geloven. Een paar minuten later realiseerde ik het me, maar het moet ook nog bezinken."
Veel verder in de toekomst wilde Leerdam enkele uren na haar gouden medaille nog niet kijken. "Daar ben ik nog even niet mee bezig. Eerst even beseffen dat ik olympisch kampioen ben en ik heb ook nog een 500 meter."
