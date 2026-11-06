Techaandelen tonen enig herstel in New York na forse verliezen

NEW YORK (ANP) - Techaandelen zijn vrijdag op de beurzen in New York overwegend met winsten geëindigd. Daarmee toonden ze enig herstel na de forse koersverliezen een dag eerder. Donderdag sloeg de nervositeit op de beurzen toe, doordat beleggers verwachtten dat Democraten na hun verkiezingsoverwinning bij de midterms een rem zetten op de groei van AI.

De door techbedrijven gedomineerde Nasdaq sloot de handelssessie 1,1 procent hoger op 24.579,43 punten. Een dag eerder noteerde de graadmeter een verlies van 5,5 procent. Dat was het sterkste verlies sinds april vorig jaar, toen de Amerikaanse president Donald Trump met de aankondiging van wereldwijde importheffingen beleggers schrik aanjoeg.

De Dow-Jonesindex zakte 0,5 procent tot 51.285,73 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,3 procent tot 7376,86 punten.

De dagwinst betekent nog niet dat alle zorgen over de AI van de lucht zijn. Grote techbedrijven hebben honderden miljarden aan investeringen gedaan en zijn nog grotere financiële verplichtingen aangegaan om de nieuwe technologie verder te ontwikkelen. Dit leidt geregeld tot zorgen bij beleggers, die zich afvragen of die gigantische bedragen worden terugverdiend.

"De angst voor strengere regulering van AI na de overrompelende overwinning van de Democraten bij de midterms en twijfels over AI-uitgaven hangen nog altijd boven de sector", zei marktanalist Fawad Razaqzada van financieel dienstverlener StoneX tegen persbureau Bloomberg.

Tegelijkertijd verschenen nieuwe cijfers die op een nog altijd goed draaiende Amerikaanse economie wezen. Zo kwamen er volgens een rapport van de Amerikaanse overheid meer banen bij dan verwacht. Ook steeg het consumentenvertrouwen volgens de University of Michigan.

Die sterke macro-economische cijfers geven de Federal Reserve tegelijkertijd de ruimte om de rente verder te verhogen, om de inflatie af te remmen. De dollar veerde op na de arbeidsmarktcijfers en won bijna 0,9 procent ten opzichte van de euro.

Software- en cloudbedrijf Oracle steeg 0,8 procent en maakte eerdere verliezen goed. Persbureau Bloomberg meldde op basis van ingewijden dat Microsoft een overeenkomst met Oracle over het gebruik van rekenkracht voor AI afbouwt.