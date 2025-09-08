ECONOMIE
Techbeurs Nasdaq eindigt op recordhoogte door chiprally

Economie
door anp
maandag, 08 september 2025 om 22:15
NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse techindex Nasdaq bereikte maandag een nieuw record, aangejaagd door stevige koerswinsten van chipbedrijven als Broadcom en Marvell Technology. De handel op Wall Street kreeg steun van optimisme dat de Federal Reserve binnenkort de rente verlaagt om de economische groei te stimuleren.
Beleggers kijken om die reden deze week vooral uit naar nieuwe Amerikaanse inflatiegegevens, die donderdag op het programma staan. Dan wordt mogelijk meer duidelijk over de impact van de importheffingen van president Donald Trump op de consumentenprijzen. Het inflatiecijfer over augustus is het laatste belangrijke macro-economische cijfer dat nog voor het rentebesluit van de Fed op 17 september naar buiten komt.
De Nasdaq eindigde 0,5 procent hoger op 21.798,70 punten. De Dow-Jonesindex won 0,3 procent op 45.514,95 punten en de S&P 500-index steeg 0,2 procent tot 6495,15 punten. De New Yorkse beurzen sloten vrijdag lager door een tegenvallend banenrapport.
