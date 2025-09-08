Kamer steunt uitbreidingsplannen van Defensie

DEN HAAG (ANP) - In de Tweede Kamer is brede steun voor de uitbreidingsplannen van Defensie, bleek maandag tijdens een overleg. De krijgsmacht heeft veel meer ruimte nodig om te kunnen oefenen en trainen. Maar het plan van demissionair staatssecretaris Gijs Tuinman voor Lelystad Airport stuit op weerstand.

De partijen hebben alle begrip voor de wensen van het ministerie, gezien de oplopende internationale spanningen. De claim van Defensie op de ruimte is "noodzakelijk", zei Jimme Nordkamp van GroenLinks-PvdA. Volgens Hanneke van der Werf (D66) is het "essentieel" dat de militairen meer ruimte krijgen.

Tuinman wil F-35-gevechtsvliegtuigen op Lelystad Airport stationeren in combinatie met commercieel vliegverkeer. Maar de Kamer nam vorig jaar nog een motie aan waarin wordt opgeroepen het vliegveld niet te openen voor vakantievluchten. Het kabinet blijft achter zijn keuze staan, zei Tuinman. Maar ook zonder vakantievluchten blijft Lelystad de voorkeurslocatie van Defensie.