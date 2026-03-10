Techinvesteerder Prosus grote winnaar op positief Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Na de forse verliezen van vorige week lieten de Europese aandelenmarkten dinsdag een krachtig herstel zien. Ook op Wall Street gingen de beursgraadmeters verder omhoog. Beleggers trokken zich op aan uitlatingen van Donald Trump. De Amerikaanse president gaf maandag aan dat de oorlog met Iran snel voorbij zal zijn. De angst voor een langdurige strijd in het olierijke Midden-Oosten nam daardoor af en zorgde voor een forse daling van de olieprijs.

De AEX, de index van de dertig meest verhandelde fondsen op de beurs in Amsterdam, won 2 procent op 1002,24 punten. Op 27 februari, een dag voor de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran, sloot de index op 1027 punten. De MidKap ging 2,2 procent omhoog tot 997,07 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt klommen tot 2,3 procent.

Techinvesteerder Prosus, die afgelopen week flinke klappen kreeg, liet een opmerkelijk herstel van bijna 10 procent zien. Dat is de grootste stijging sinds 2022. Ook het Chinese internetbedrijf Tencent, waar Prosus grootaandeelhouder is, ging hard omhoog. Dit gebeurde nadat het bedrijf een nieuwe AI-tool had gelanceerd die werkprocessen kan automatiseren.

Trump

De chipbedrijven ASML, Besi en ASMI herstelden met winsten van rond de 5 procent. Ook staalconcern ArcelorMittal (plus 7,4 procent) behoorde tot de sterkste stijgers in de AEX. Energieconcern Shell, dat eerder flink profiteerde van de hogere olieprijzen, stond nu onderaan met een verlies van 0,9 procent.

Trump zei ook dat hij overwoog de controle over de Straat van Hormuz over te nemen, de belangrijke vaarroute voor olie uit de regio. De afsluiting van deze zeestraat door Iran stuwde de olieprijs maandag nog richting de 120 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte dinsdag 11,3 procent minder op 84,03 dollar per vat. Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, zakte 10,9 procent in prijs tot 88,22 dollar per vat. Ook de Europese gasprijs ging omlaag.

Ondanks de opmerkingen van Trump blijft het onzeker wanneer de oorlog is afgelopen en de olie-uitvoer via de Straat van Hormuz kan worden hervat. Volgens Trump ligt de oorlog "voor op schema", maar hij verwacht niet dat het conflict deze week voorbij zal zijn. Ook zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken dat het land doorgaat met aanvallen zolang dat nodig is, en dat onderhandelingen met de Verenigde Staten niet langer op de agenda staan.