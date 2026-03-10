Inspectie: onduidelijk of astronauten maanmissie wel overleven

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse plannen om weer mensen naar de maan te laten vliegen, dreigen nog meer vertraging op te lopen. Zo is het momenteel niet duidelijk of de astronauten een missie wel overleven, waarschuwt de inspectie van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA dinsdag. De inspecteur wil dat daar eerst beter onderzoek naar wordt gedaan.

De Office of Inspector General (OIG) vindt dat de NASA niet goed genoeg heeft uitgezocht hoe bemanningsleden een ongeluk kunnen overleven, of dat nu aan boord van het ruimtevaartuig of op het oppervlak van de maan gebeurt. "Bovendien houden de analyses geen rekening met het in leven blijven van de bemanning wanneer de directe dreiging voorbij is", aldus de inspecteur. Die concludeert: "Als de astronauten te maken krijgen met een levensbedreigende noodtoestand in de ruimte of op de maan, heeft de NASA geen mogelijkheden om gestrande bemanningsleden te redden."