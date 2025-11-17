Susan Smit: 'zuster in de kunst' Yvonne Keuls bleef nieuwsgierig

DEN HAAG (ANP) - Susan Smit gaat de onvoorwaardelijke steun van haar 'zuster in de kunst' Yvonne Keuls missen. Dat zegt de schrijfster van onder meer Tropenbruid naar aanleiding van het overlijden van Keuls, zondagavond. "Het zusterschap was voor haar geen holle kreet. Ze heeft er haar leven naar vormgegeven", zegt Smit.

Keuls en Smit vormden met onder anderen Marion Pauw en Saskia Noort een verbond van vrouwen in de schrijverswereld. Ze gingen uit eten en lunchen, maar Keuls hielp hen ook hun weg te vinden in de boekenwereld, vertelt de schrijfster. "Ze las manuscripten, dacht mee en steunde ons. Ze was altijd nieuwsgierig naar de jonge generatie. Ze schoof altijd een andere schrijfster naar voren, als ze dat kon."

Keuls was in het verleden "een achtergestelde schrijfster", zegt Smit. "Ze kreeg geen subsidies, waar anderen die wel kregen. Ooit vroeg ze eens een stipendium aan, en waar mannen als Mulisch en Hermans die aan de lopende band toegekend kregen, kreeg zij een afwijzing. 'Voor uw levensonderhoud moet u zich wenden tot uw echtgenoot', kreeg ze te horen. Ze kende die verschuivingen en is altijd voor haar zusters blijven staan."

Smit wil ook een kant van Keuls benoemen die volgens haar vaak onderbelicht is gebleven in haar loopbaan: haar maatschappelijke inzet. "Ze schreef met boeken als De moeder van David S. en Het verrotte leven van Floortje Bloem over het leven op straat, maar ze heeft ook altijd veel tijd, moeite en geld gestoken in hulp voor jongeren. Het zat niet alleen in haar boeken, maar ook in haar handelen", zegt Smit. "Het maakte haar tot een formidabel mens."