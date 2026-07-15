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Techmedium: ASML heeft plannen om prijzen te verhogen

Economie
door anp
woensdag, 15 juli 2026 om 18:24
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VELDHOVEN (ANP/BLOOMBERG) - ASML is van plan de prijzen van zijn chipmachines te verhogen, schrijft technieuwssite The Information op basis van verschillende anonieme bronnen. Dat zou kunnen leiden tot een conflict met een belangrijke klant van de Nederlandse chipmachinemaker, het Taiwanese TSMC.
Volgens het bericht verzet TSMC zich al tegen de plannen van de Veldhovense chipmachinefabrikant. ASML en TSMC wilden tegenover de site geen commentaar geven.
ASML produceert geavanceerde machines die chipfabrikanten nodig hebben om hoogwaardige halfgeleiders te maken. ASML ziet een enorme stijging in de vraag, die is aangewakkerd door forse investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie (AI).
De chipmachinemaker heeft woensdag zijn financiële verwachtingen voor dit jaar verder opgeschroefd. Het concern is wereldwijd de enige leverancier van zeer geavanceerde lithografiesystemen waarmee chipfabrikanten de benodigde chips kunnen maken.
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