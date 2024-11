Technologiegroep TKH onderuit op lager Damrak na resultaten

AMSTERDAM (ANP) - TKH Group ging dinsdag hard onderuit op de Amsterdamse beurs. De technologiegroep zag de omzet in het derde kwartaal dalen en werd negatiever over het resultaat voor dit jaar. Volgens topman Alexander van der Lof ligt het kostenbesparingsprogramma van 15 miljoen euro wel goed op koers. Dat programma zal volgens Van der Lof samen met de geplande hogere bezettingsgraad de margegroei moeten ondersteunen. Het aandeel werd desondanks 9 procent lager gezet en was daarmee de grootste daler bij de middelgrote bedrijven.

De algehele stemming op de Europese beursvloeren was eveneens negatief. Het protectionistisch economisch beleid van de nieuw verkozen Amerikaanse president Donald Trump zorgde voor terughoudendheid bij Europese beleggers. Trump wil namelijk hoge importheffingen invoeren op goederen uit China en andere landen, wat zou kunnen leiden tot een wereldwijde handelsoorlog.

De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent lager op 873,68 punten. De MidKap verloor 0,9 procent tot 867,76 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 1 procent.