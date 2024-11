Milieudefensie: uitspraak rechter doet pijn, maar we gaan door

DEN HAAG (ANP) - De uitspraak van de rechter doet pijn, zegt Milieudefensie-directeur Donald Pols. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde dinsdag dat Shell niet kan worden verplicht tot concrete percentages om CO2-uitstoot te verminderen. Daarmee werd een eerdere uitspraak van de rechtbank vernietigd in de zaak die Milieudefensie had aangespannen. De zaak tegen Shell werd wereldwijd bekend.

Pols stelt dat deze rechtszaak liet zien dat "grote vervuilers niet onschendbaar zijn". Hij vindt dat Milieudefensie op die manier het debat heeft aangezwengeld over de verantwoordelijkheid van bedrijven. "Daarom gaan we door met het aanpakken van grote vervuilers, zoals Shell."