Netanyahu brengt bezoek aan Noord-Gaza

TEL AVIV (ANP/AFP) - De Israëlische minister-president Benjamin Netanyahu heeft volgens zijn kantoor een bezoek gebracht aan het noorden van de Gazastrook. Het is zeldzaam dat de premier dat doet. De Israëlische krijgsmacht (IDF) is bezig met een zwaar offensief in Gaza.

Netanyahu ging samen met zijn minister van Defensie Israel Katz en een aantal hoge militairen kijken in het gebied. Hij prees de IDF voor hun aanvallen op Gaza. "Hamas zal klap na klap incasseren", zei hij volgens zijn kantoor.

De IDF probeert op de Gazastrook grote gebieden leeg te vegen die moeten dienen als bufferzones. Daarvoor worden grote gebieden langs de grenzen van de strook aangevallen, plus een aantal corridors. Op het noorden van het gebied worden de zwaarste aanvallen uitgevoerd. Sinds de strijd medio maart werd hervat na het bestand zijn al ruim 1500 Gazanen gedood.

"We staan erop dat ze onze gijzelaars vrijlaten en we staan erop dat we al onze oorlogsdoelen bereiken", aldus Netanyahu.