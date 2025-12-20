ECONOMIE
Tekort slachtvee drijft rundvleesprijzen in VS tot recordhoogte

door anp
zaterdag, 20 december 2025 om 13:10
NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Net als in Nederland is rundvlees in de Verenigde Staten duurder dan ooit. Dit komt doordat het aantal runderen dat klaar is voor de slacht in de VS historisch laag is en de aanvoer onder druk staat.
Volgens het Amerikaanse ministerie van landbouw daalde het aantal runderen bij grote veehouderijen, waar de dieren worden bijgevoerd tot ze slachtklaar zijn, in november met 11 procent vergeleken met vorig jaar. Dit is een recordlaagte voor die maand. Ook de cijfers van oktober, normaal de drukste maand, waren historisch laag. Dit heeft ertoe geleid dat meerdere Amerikaanse slachthuizen dichtgaan.
Doordat het aanbod laag is terwijl de vraag hoog blijft, moeten Amerikanen steeds hogere prijzen betalen voor hun hamburgers, biefstukken en gehaktballen. De regering-Trump probeert de recordhoge rundvleesprijzen aan te pakken met diverse maatregelen, waaronder het recent opheffen van hoge importheffingen op Braziliaanse leveringen.
