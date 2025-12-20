Epstein-dossier: FBI negeerde in 1996 klacht over kinderporno

Een vrouw die in de jaren negentig voor Jeffrey Epstein werkte, diende in 1996 een klacht in bij de FBI over zijn interesse in kinderporno. De FBI deed er niets mee. Dat blijkt uit het recent vrijgegeven dossier over de in 2019 overleden Amerikaanse zedendelinquent. Justitie had Epstein destijds al zo'n tien jaar op de korrel.

De vrouw, Maria Farmer, heeft jarenlang beweerd dat ze in de zomer van 1996 contact had opgenomen met onderzoekers van de FBI, die dat echter nooit formeel heeft erkend. Sommigen beschuldigden Farmer ervan het verhaal te hebben verzonnen.

Na de vrijgave van duizenden Epstein-documenten op vrijdag nam The New York Times contact op met Farmer over haar melding op 3 september 1996. Ze barstte in tranen uit. "Ik heb 30 jaar gewacht", zei ze tegen de krant. "Nu kunnen ze me geen leugenaar meer noemen."

Farmer zei "diepbedroefd" te zijn dat de FBI pas jaren na haar melding actie ondernam om Epstein te stoppen. "Ze zouden zich moeten schamen. Ze hebben al die jonge meisjes kwaad gedaan."