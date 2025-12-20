ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Epstein-dossier: FBI negeerde in 1996 klacht over kinderporno

Samenleving
door anp
zaterdag, 20 december 2025 om 13:25
bijgewerkt om zaterdag, 20 december 2025 om 14:04
anp201225082 1
Een vrouw die in de jaren negentig voor Jeffrey Epstein werkte, diende in 1996 een klacht in bij de FBI over zijn interesse in kinderporno. De FBI deed er niets mee. Dat blijkt uit het recent vrijgegeven dossier over de in 2019 overleden Amerikaanse zedendelinquent. Justitie had Epstein destijds al zo'n tien jaar op de korrel.
De vrouw, Maria Farmer, heeft jarenlang beweerd dat ze in de zomer van 1996 contact had opgenomen met onderzoekers van de FBI, die dat echter nooit formeel heeft erkend. Sommigen beschuldigden Farmer ervan het verhaal te hebben verzonnen.
Na de vrijgave van duizenden Epstein-documenten op vrijdag nam The New York Times contact op met Farmer over haar melding op 3 september 1996. Ze barstte in tranen uit. "Ik heb 30 jaar gewacht", zei ze tegen de krant. "Nu kunnen ze me geen leugenaar meer noemen."
Farmer zei "diepbedroefd" te zijn dat de FBI pas jaren na haar melding actie ondernam om Epstein te stoppen. "Ze zouden zich moeten schamen. Ze hebben al die jonge meisjes kwaad gedaan."
loading

POPULAIR NIEUWS

EB-OkvdWkAE4ULs

Foto’s tonen Bill Clinton met Ghislaine Maxwell in zwembad en jacuzzi; Trump vooral afwezig in stukken

Scherm­afbeelding 2025-12-20 om 06.03.17

Balkenende boos dat de VVD jaren loog over Hirsi Ali

Scherm­afbeelding 2025-12-20 om 05.45.58

Wiersma-1: de bijzonder PMU-wenkbrauwen van Femke Wiersma

74887339_m

Over de lange, gevoelige tenen van mannen

82580619_m

Aarde werd 12.800 jaar geleden getroffen door "onzichtbare" explosies uit de ruimte

117650625_m

Deze ontdekking kan ons mogelijk langer gezond houden

Loading