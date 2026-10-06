Teksten van ChatGPT krijgen onzichtbaar watermerk in EU

SAN FRANCISCO (ANP) - Teksten gemaakt door ChatGPT krijgen een watermerk in de Europese Unie. OpenAI, de eigenaar van de chatbot, laat weten het onzichtbare watermerk de komende weken in te voeren. Daarmee moet duidelijker worden dat een tekst door kunstmatige intelligentie (AI) is gegenereerd.

De maatregel wordt alleen in de EU uitgerold. Op deze manier wil OpenAI voldoen aan Europese regels rond AI. De AI-verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI gegenereerde teksten op een machinaal leesbare manier herkenbaar te maken.

OpenAI legt uit dat zijn technologie voor tekstwatermerken een onzichtbaar statistisch signaal toevoegt aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector zoekt vervolgens naar dat signaal om te beoordelen of een tekst een OpenAI-watermerk bevat. Die tool is voorlopig alleen toegankelijk voor onderzoekers en deskundige organisaties die door het bedrijf zijn goedgekeurd.

Concurrent Anthropic meldde in augustus al met een watermerk voor zijn chatbot Claude te komen om aan de Europese AI-verordening te voldoen.