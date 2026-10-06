ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Teksten van ChatGPT krijgen onzichtbaar watermerk in EU

Economie
door anp
anp061026204 1
Volg ons op Google Nieuws
SAN FRANCISCO (ANP) - Teksten gemaakt door ChatGPT krijgen een watermerk in de Europese Unie. OpenAI, de eigenaar van de chatbot, laat weten het onzichtbare watermerk de komende weken in te voeren. Daarmee moet duidelijker worden dat een tekst door kunstmatige intelligentie (AI) is gegenereerd.
De maatregel wordt alleen in de EU uitgerold. Op deze manier wil OpenAI voldoen aan Europese regels rond AI. De AI-verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI gegenereerde teksten op een machinaal leesbare manier herkenbaar te maken.
OpenAI legt uit dat zijn technologie voor tekstwatermerken een onzichtbaar statistisch signaal toevoegt aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector zoekt vervolgens naar dat signaal om te beoordelen of een tekst een OpenAI-watermerk bevat. Die tool is voorlopig alleen toegankelijk voor onderzoekers en deskundige organisaties die door het bedrijf zijn goedgekeurd.
Concurrent Anthropic meldde in augustus al met een watermerk voor zijn chatbot Claude te komen om aan de Europese AI-verordening te voldoen.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (9)

Elke dag een schone onderbroek, maar ook een schoon T-shirt? Dit is het verschil

tilburgse bijstandsgezinnen krijgen gewoon geld als experiment1685522915

Aflossingsvrije hypotheek en spaargeld? Dit is waarom aflossen vóór 1 januari belasting kan schelen

generated-image (12)

Zoveel contant geld mag je in 2026 belastingvrij thuis hebben

ANP-451409700

Emile Ratelband is kwijt (volgens De Telegraaf)

Gegenereerde afbeelding

Inbrekers zoeken eerst hier: de verstopplekken die je beter kunt vergeten

ing ziet vraag naar plaatsing zonnepanelen flink terugvallen1703826333

Heb je zonnepanelen? Zes energieleveranciers betalen in 2027 ineens meer voor je teruggeleverde stroom, zit jij bij een van hen?

Loading