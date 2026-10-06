Schaatser Wennemars is na liesblessure nog niet op 100 procent

DEN BOSCH (ANP) - Joep Wennemars kan nog niet zeggen hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. "Ik vind dat ik niet op 100 procent ben", zo vertelde hij tijdens de teampresentatie in Den Bosch. "Ik weet niet of ik over een paar weken hard ga schaatsen of niet. Ik ga wel meedoen."

Wennemars was dit voorjaar gemotiveerd om aan het nieuwe seizoen te beginnen, maar merkte al snel dat ondanks de rust eerdere klachten niet verdwenen waren. "Ik voelde al snel dat het niet goed was en dat het lichaam niet in balans was", zei hij. "Ik dacht, dit is niet duurzaam wat ik aan het doen ben, ik kan niet zo door blijven rammen."

Uit onderzoek kwam naar voren dat het peesblad dat vanuit de buik over het schaambot naar de spieren loopt, losgelaten was. Dat is volgens Wennemars geleidelijk gebeurd. "We hebben alle trainingen laten vallen en ik ben teruggegaan naar de basis en vanaf nul weer gaan bouwen."

'Moeilijkste periode'

Wennemars vertelde dat hij de periode dat hij verplicht rust moest nemen zwaarder vond dan het drama dat hem overkwam op de Olympische Spelen van Milaan. Daar greep hij op de 1000 meter naast een medaille, toen de Chinees Lian Ziwen hem hinderde op de kruising.

"Datgene wat mij het meest dierbaar is - elke dag trainen en beter worden - werd me ontnomen, net als het gevoel dat ik de baas ben over mijn eigen lichaam en er alles mee kan doen", legde Wennemars uit. "Dit is emotioneel de moeilijkste periode die ik heb gekend. Maar ik ben ook heel dankbaar dat ik de stap heb gezet om goed onderzoek te doen, want ik voelde dat er iets niet goed was."

De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Thialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker.