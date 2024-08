Wielrenster Kool heeft met ritzege Tour 'beste dag in haar leven'

DEN HAAG (ANP) - Charlotte Kool kon haar geluk niet op met de zege in de eerste etappe van de Tour de France Femmes in Den Haag. De sprintster van dsm-firmenich PostNL was de beste in de sprint en veroverde zo de eerste gele trui in deze Tour de France. "Ik denk dat dit de beste dag in mijn leven is", zei de 25-jarige wielrenster. "Alles komt vandaag samen."

"Het is niet te geloven", zei Kool in het flashinterview na afloop. "Dit is een droom die uitkomt. Het was zeker geen gemakkelijk seizoen. Maar deze dag, daar ging het allemaal om."

Kool sprak van een hectische sprint. "Maar daar houd ik van, ik houd van die chaos", zei ze. "Ik begon de sprint heel vroeg en dacht dat het te lang zou zijn. Het deed heel veel pijn, maar het was uiteindelijk genoeg. Ik heb er geen woorden voor."