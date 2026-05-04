Telemarketeer Green Consultancy betaalt gedupeerden terug

Economie
door anp
maandag, 04 mei 2026 om 11:29
DEN HAAG (ANP) - Gedupeerden van Green Consultancy hebben na bemiddeling van de Consumentenbond hun geld teruggekregen. Volgens de Consumentenbond heeft het telemarketingbureau, dat energieadvies aan huis verkoopt, 69 gedupeerden een totaalbedrag van bijna 17.500 euro teruggegeven.
De Consumentenbond waarschuwde consumenten in januari al om niet in zee te gaan met Green Consultancy. Het bedrijf zou op een "misleidende en agressieve manier" energieadvies aan huis verkopen. De bond overwoog ook juridische stappen tegen het bedrijf na veel klachten van consumenten.
Green Consultancy deed zich soms voor als netbeheerder of als contactpersoon van zogenaamd failliete zonnepaneelbedrijven. Klagers meldden dat ze onder druk werden gezet om nog tijdens het telefoongesprek schriftelijk akkoord te gaan met een energieadvies aan huis voor 249 euro. Ze kregen dan bijvoorbeeld te horen dat de garantie op hun zonnepanelen zou vervallen als ze niet instemden.
