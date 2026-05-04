Hoe een extreem slankheidsideaal via social media het zelfbeeld van meisjes ontregelt en zich vertaalt in een meetbare toename van eetstoornissen.

Dun zijn is allang geen modegril meer, maar een morele opdracht geworden. Meisjes van twaalf zeggen dat ze hun lichaam haten , zeventienjarigen slaan maaltijden over tot ze flauwvallen. In een tijdlijn vol ‘fitspiration’ en ‘that girl’-video’s is het lichaam geen gegeven meer, maar een eindeloos verbeterproject.

In die wereld geldt: wie slanker is, lijkt succesvoller, gedisciplineerder, moreel sterker. Onderzoek laat zien dat socialmediagebruik en internalisering van het dunheidsideaal duidelijk samenhangen met ontevredenheid over het eigen lichaam bij zowel jongens als meisjes, al zijn de effecten bij meisjes veel sterker. De boodschap is subtiel maar genadeloos: normaal is nooit goed genoeg.

Tegelijkertijd zijn er harde cijfers die laten zien dat het niet bij onvrede blijft. In Nederland is de incidentie van anorexia nervosa onder meisjes van 10 tot 14 jaar in vier decennia meer dan verviervoudigd, van 8,6 naar 38,6 nieuwe gevallen per 100.000 persoonsjaren. De totale aantallen blijven relatief klein, maar de trend is scherp stijgend juist in de jongste groep. Dat zijn kinderen die nog op de basisschool of de brugklas zitten en al leven volgens een dieetregime dat ooit bij volwassen modellen hoorde.

Daar komt bij dat bijna alle Europese jongeren dagelijks online zijn en intensief worden blootgesteld aan ideaalbeelden. Pan-Europese onderzoeken laten zien dat meer tijd op smartphone en internet samenhangt met een negatiever lichaamsbeeld, vooral bij meisjes met een normaal gewicht. De ironie: hoe meer je scrolt, hoe groter de kans dat je je ‘te dik’ voelt, ongeacht wat de weegschaal zegt.

Body positivity en campagnes over ‘diversiteit’ leggen het intussen af tegen de stille macht van het algoritme. Platforms verdienen aan elke seconde aandacht en sturen gebruikers richting content die emoties losmaakt: afgunst, schaamte, ambitie. Dat zijn precies de gevoelens waarop een slankheidsideaal gedijt.

De vraag is dus niet waarom sommige meisjes doorschieten, maar eerder hoe het kan dat zóveel jongeren nog overeind blijven in een digitale omgeving die voortdurend fluistert dat ze minder moeten zijn: minder kilo’s, minder ruimte, minder eten. Zolang dunheid wordt verkocht als karaktereigenschap in plaats van als lichaamstoestand, blijft de verleiding groot om letterlijk weg te schrappen wat niet in beeld past.