Zelensky wil 'één Europese stem' voor overleg met Rusland

JEREVAN (ANP) - Europa heeft "één stem" nodig om in overleg te treden met Rusland, vindt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. "We moeten een werkbare opzet vinden" voor besprekingen over het beëindigen van de oorlog, zei hij op de top van de Europese Politieke Gemeenschap in Armenië.

Het overleg met Rusland ligt al maanden vrijwel stil. De Verenigde Staten, de drijvende kracht achter de onderhandelingen, zijn druk met onder meer de Iranoorlog.

Europa moet hoe dan ook meedoen aan besprekingen over het beëindigen van de oorlog, herhaalde Zelensky maandag op de EPG-top in de Armeense hoofdstad Jerevan. Moskou en Washington onderhandelen liever alleen. Er gaan al langer stemmen op om één of meerdere Europese leiders naar voren te schuiven om Europa te vertegenwoordigen, maar overeenstemming daarover vinden is moeilijk.

Zelensky sprak op de bijeenkomst van leiders van de EU en haar buren eerst met de leiders met wie hij vorig jaar optrok om voor Rusland voordelige Amerikaanse vredesplannen bij te sturen.