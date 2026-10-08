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Teler medicinale cannabis Bedrocan failliet verklaard

Economie
door anp
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VEENDAM (ANP) - De Nederlandse teler van medicinale cannabis Bedrocan is donderdag failliet verklaard na een aanvraag voor uitstel van betaling twee weken geleden. Het bedrijf uit Veendam is de enige leverancier van medicinale wiet in Nederland.
Bedrocan levert sinds 2003 medicinale wiet en verkeert in financiële problemen door het stopzetten van het contract met de teler door het ministerie van Volksgezondheid begin dit jaar, aldus Dagblad van het Noorden, RTV Noord en de Volkskrant. Daardoor kan Bedrocan geen cannabis meer leveren aan het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) dat de inkoop en verstrekking van medicinale cannabis regelt. Die wiet wordt bijvoorbeeld gebruikt door mensen met chronische pijn, ernstige spierkrampen en kanker-, ms- en epilepsiepatiënten. Ongeveer 7000 mensen in Nederland maken gebruik van medicinale cannabis op doktersrecept.
Bij Bedrocan werken ongeveer zeventig mensen. Het is nog onduidelijk of er een doorstart kan komen of dat het bedrijf overgenomen kan worden.
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