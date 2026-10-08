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Nieuwe aanklachten tegen Maduro om marteling Amerikanen bevestigd

Samenleving
door anp
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NEW YORK (ANP/AFP) - Amerikaanse aanklagers hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de gevangengenomen Venezolaanse president Nicolás Maduro en zijn vrouw. CNN meldde woensdag al op basis van bronnen dat de twee ook vervolgd zouden worden voor de marteling van Amerikaanse gevangenen en dat is nu bevestigd.
Maduro en zijn vrouw Cilia Flores werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie in Venezuela. Ze werden overgebracht naar New York en zijn daar al aangeklaagd voor drugssmokkel, omdat ze banden zouden hebben met drugsbendes. Ook spanden familieleden van gedode Venezolanen een rechtszaak aan, omdat Maduro verantwoordelijk zou zijn geweest voor honderden politiemoorden.
In de nieuwe aanklacht staat dat Maduro en zijn vrouw zouden hebben samengespannen "om zware fysieke en psychische pijn en lijden te veroorzaken". Slachtoffers, onder wie Amerikanen, zeggen onder meer te zijn geslagen, elektrische schokken te hebben gekregen en te zijn gewaterboard.
Flores blijft vastzitten
Het doel van de martelingen zou zijn geweest om de politieke oppositie en tegengeluiden te onderdrukken. Bij een veroordeling zouden ze minstens vijftig jaar gevangenisstraf krijgen.
De rechter heeft donderdag ook besloten dat Flores vast moet blijven zitten. Ze had om gezondheidsredenen gevraagd om het proces in vrijheid af te mogen wachten. De 69-jarige heeft problemen met haar hart.
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