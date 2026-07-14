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Telers denken dat afspraken met kabinet helpen bij verduurzaming

Economie
door anp
dinsdag, 14 juli 2026 om 15:16
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DEN HAAG (ANP) - Het akkoord op hoofdlijnen over de afbouw van gewasbeschermingsmiddelen helpt telers hun gewassen verder te verduurzamen en biedt duidelijkheid voor de lange termijn. Dat zeggen vier organisaties uit de tuin- en akkerbouw na het ondertekenen van het convenant dinsdag. De directeur van BO Akkerbouw, André Hoogendijk, benadrukt in een gezamenlijke reactie dat belangrijke onderdelen nog wel verder uitgewerkt moeten worden om het succesvol te laten zijn.
Het kabinet heeft met een aantal partijen uit de branche afspraken gemaakt om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen flink terug te dringen. Het is de bedoeling dat het akkoord na de zomer verder wordt uitgewerkt en dat er dan ook afspraken per sector komen. Onder meer de akkerbouw, bloementeelt en glastuinbouw moeten dan alsnog afspreken hoeveel deze sectoren het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in 2040 hebben verminderd.
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