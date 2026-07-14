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EASA waarschuwt: vermijd luchtruim boven Golfregio tot 29 juli

Economie
door anp
dinsdag, 14 juli 2026 om 15:13
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DEN HAAG (ANP/RTR) - Het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EASA) heeft luchtvaartmaatschappijen dinsdag geadviseerd niet boven Bahrein, Koeweit, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten en de wateren van de Golf van Oman te vliegen. Het advies geldt tot woensdag 29 juli.
Het advies volgt op nieuwe aanvallen die door Iran en de Verenigde Staten zijn uitgevoerd. De VS houden Iran verantwoordelijk voor aanvallen op de commerciële scheepvaart en hebben als reactie aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Iran reageerde met eigen vergeldingsaanvallen.
De Europese luchtvaartautoriteit waarschuwde vorige week al dat luchtvaartmaatschappijen het luchtruim boven Iran, Irak en Libanon langer moeten blijven mijden door de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten.
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