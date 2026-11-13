Teleurstelling bij brancheclubs na schrappen personeelskorting

ZEIST (ANP) - Brancheorganisaties uit de retail, reisbranche, cultuur, horeca, gastvrijheid en dienstverlening zijn erg teleurgesteld nu een regeling voor personeelskorting toch wordt geschrapt. Een groep van 25 brancheverenigingen had zich hier flink tegen verzet, maar een amendement om de regeling te behouden in het belastingplan werd donderdagavond verworpen in de Tweede Kamer, melden zij.

"Het levert een grote kater op bij honderdduizenden medewerkers en hun werkgevers die deze belangrijke en gewaardeerde arbeidsvoorwaarde juist overeind willen houden", stellen de organisaties in een verklaring. "We blijven in gesprek met politiek en kabinet om een oplossing te vinden."

Het kabinet wil vanaf volgend jaar de personeelskorting afschaffen die werkgevers belastingvrij aan hun personeel mogen geven. Nu kunnen werkgevers hun personeel nog elk jaar maximaal 500 euro aan personeelskorting geven op eigen producten, met een maximum van 20 procent korting per keer.