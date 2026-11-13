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Bekendmaking nieuwe Toppers uitgesteld door storing Microsoft

Samenleving
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - De Toppers maken vrijdag nog niet bekend wie het nieuwe lid wordt na het vertrek van Gerard Joling. De onthulling van de nieuwe samenstelling is uitgesteld tot maandag. Toppers in Concert wijt de vertraging aan de storing bij Microsoft.
"Vanwege de storing bij Microsoft en de aanhoudende technische problemen en de impact hiervan op digitale diensten heeft de organisatie helaas moeten besluiten de lancering uit te stellen", lichten ze toe. "Omdat de campagne grotendeels via een interactief onlineplatform verloopt, wil Toppers in Concert kunnen garanderen dat iedereen probleemloos kan deelnemen."
"De organisatie betreurt het uitstel, maar benadrukt dat de grote verrassing slechts enkele dagen langer op zich laat wachten", gaat de organisatie verder. "De spanning blijft, het geheim blijft en de spotlights gaan binnenkort alsnog aan!"
De Toppers staan jaarlijks met een concertreeks in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. In oktober maakte Gerard Joling onverwacht bekend dat hij stopt bij De Toppers. Hij maakte samen met René Froger, Jeroen van der Boom en Jan Smit deel uit van de zangformatie. Door de auto-immuunziekte van Froger is het nog onduidelijk wat zijn rol wordt in 2027. Hij heeft zijn werk tijdelijk neergelegd, maar hoopt op het podium te kunnen staan.
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