BRUSSEL (ANP) - De Chinese webgigant Temu blijft in overtreding van de digitale regels van de EU vanwege de verkoop van illegale producten op het platform. Hiervoor kreeg Temu in mei al een boete van 200 miljoen euro opgelegd. Het bedrijf leverde eind oktober een actieplan in dat tot verbetering moet leiden.

Desondanks oordeelt de Europese Commissie nu dat Temu nog altijd tekortschiet in de aanpak van de verkoop van illegale producten. Zo zijn er te weinig fysieke controles bij verkopers van producten waarbij veiligheid belangrijk is, zoals babyspeelgoed, elektronica en cosmetica. Temu heeft die producten wel aangemerkt als 'risicovol', maar dat leidt niet tot meer controles, aldus de Commissie.

Verder kunnen verkopers makkelijk actief blijven op Temu, ook als blijkt dat ze illegale producten afzetten. Dat komt omdat Temu niet de handelaar achter de illegale producten weert van de website, maar alleen de individuele 'onlinewinkeltjes' die de spullen verkopen. Handelaren hebben vaak meerdere van dit soort winkeltjes. Als er een wordt gesloten, worden de illegale producten via een ander winkeltje op de website verkocht.

Het dagelijks EU-bestuur stelt verder vast dat het aantal mensen dat toezicht houdt op de illegale verkoop op het platform, niet is meegegroeid met het formaat van het bedrijf. Temu krijgt nu de kans zich te verweren tegen de verwijten. Als ze dat niet voldoende kan, dreigt opnieuw een boete. Die kan oplopen tot maximaal 6 procent van de wereldwijde jaaromzet van het bedrijf.

De eveneens Chinese webwinkel AliExpress kreeg in juli een Brusselse boete van 550 miljoen euro om vergelijkbare redenen.