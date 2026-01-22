ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

TenneT kiest energiecentrale Lelystad voor herstel stroomstoring

Economie
door anp
donderdag, 22 januari 2026 om 9:59
anp220126076 1
LELYSTAD (ANP) - Bij een grote stroomuitval moet een gasgestookte energiecentrale in Lelystad vanaf 2028 het elektriciteitsnet opnieuw opstarten in het midden van Nederland. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT meldt dat energiebedrijf Engie een aanbesteding heeft gewonnen om de Maxima-centrale tot zeker 2036 hiervoor in te zetten.
Deze centrale kan volgens TenneT snel opstarten na een stroomstoring om de elektriciteitsvoorziening weer op gang te krijgen. De centrale moet dan de provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en Gelderland weer voorzien van elektriciteit.
Operationeel topman Maarten Abbenhuis van TenneT benadrukt dat het belangrijk is dat Nederland altijd voorbereid is op grote stroomstoringen. "Een blackout komt bijna nooit voor, maar we hebben vorig jaar gezien in Spanje en Portugal dat een landelijke stroomstoring kan gebeuren."
De Maxima-centrale is volgens TenneT een van de modernste en efficiëntste centrales van Nederland.
loading

POPULAIR NIEUWS

IMG_3883-rotated

Hotels verwijderen badkamerdeuren en gasten vinden dat niet fijn

anp 5604082

Verschoon je kussensloop: 'Na een week al 17.000 keer meer bacteriën dan op deurknop of toiletbril'

ANP-548144632

Krachtige woorden: Finse president Alexander Stubb roast Poetin en zijn zinloze oorlog

113klassenfoto

Elke maand sterft een klas jonge mensen aan zelfdoding, het verhaal van Britt (21) uit Hengelo

Schermafbeelding 2026-01-21 134734

Karine kon in Winter Vol Liefde na een uur alweer naar huis: er speelde nog iets anders

ANP-548132053

Waarom heeft Macron een zonnebril op?

Loading