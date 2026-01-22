TenneT kiest energiecentrale Lelystad voor herstel stroomstoring

LELYSTAD (ANP) - Bij een grote stroomuitval moet een gasgestookte energiecentrale in Lelystad vanaf 2028 het elektriciteitsnet opnieuw opstarten in het midden van Nederland. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT meldt dat energiebedrijf Engie een aanbesteding heeft gewonnen om de Maxima-centrale tot zeker 2036 hiervoor in te zetten.

Deze centrale kan volgens TenneT snel opstarten na een stroomstoring om de elektriciteitsvoorziening weer op gang te krijgen. De centrale moet dan de provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en Gelderland weer voorzien van elektriciteit.

Operationeel topman Maarten Abbenhuis van TenneT benadrukt dat het belangrijk is dat Nederland altijd voorbereid is op grote stroomstoringen. "Een blackout komt bijna nooit voor, maar we hebben vorig jaar gezien in Spanje en Portugal dat een landelijke stroomstoring kan gebeuren."

De Maxima-centrale is volgens TenneT een van de modernste en efficiëntste centrales van Nederland.