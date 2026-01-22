ECONOMIE
Veel meer lekkages met gevaarlijke stoffen uit goederentreinen

Samenleving
door anp
donderdag, 22 januari 2026 om 8:39
anp220126063 1
DEN HAAG (ANP) - Het aantal lekkages van gevaarlijke stoffen uit goederentreinen is fors toegenomen. In 2023 trof de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 26 lekkages aan, in 2024 waren dat er 52 en in 2025 zag de ILT meer dan 400 lekkages.
Een eenduidige verklaring voor de stijging heeft de ILT niet. Het kan meespelen dat de inspectie meer is gaan controleren toen er een stijging zichtbaar werd. Maar ook het aantal meldingen van lekkages bij tankwagons is flink gestegen: van 57 in 2023 naar 506 in het afgelopen jaar.
