TenneT mag datacenteraansluiting uitstellen om vol stroomnet

ARNHEM (ANP) - Hoogspanningsnetbeheerder TenneT mag van de rechter werkzaamheden voor een aansluiting op het elektriciteitsnet tijdelijk staken omdat het net vol zit. Een projectontwikkelaar van een datacenter bij Schiphol klaagde hierover en spande een kort geding aan. De rechter in Arnhem heeft de klacht en eisen van de projectontwikkelaar afgewezen.

Onderzoek wijst volgens de rechter uit dat het stroomnet in het betreffende gebied echt vol zit. Meerdere partijen die een aanvraag voor dit gebied bij TenneT hadden ingediend, zijn op een wachtlijst geplaatst, waaronder de projectontwikkelaar, genaamd Goodman. De aanvraag van deze partijen is gepauzeerd tot er weer voldoende capaciteit beschikbaar is.

Goodman betoogde dat het aansluittraject al zover gevorderd was dat het als zogenoemde gecontracteerde afnemer moet worden beschouwd. Daardoor zou het bedrijf niet zomaar op de wachtlijst geplaatst kunnen worden. Volgens de rechter heeft het bedrijf die speciale status echter niet.