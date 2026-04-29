Politie Londen noemt steekpartij Golders Green poging tot moord

LONDEN (ANP) - De man die eerder op woensdag in de Londense wijk Golders Green instak op omstanders, wordt verdacht van poging tot moord. Dat meldt de Metropolitan Police. Twee gewonden zijn met steekwonden overgebracht naar het ziekenhuis. Zij verkeren in stabiele toestand, maar volgens de BBC zou hun toestand wel ernstig zijn. Ook naar toegesnelde agenten werd uitgehaald met het mes; zij raakten niet gewond.

De slachtoffers zijn volgens de Londense politie een man van in de zeventig en iemand van in de dertig. Beiden zijn volgens de BBC Joods.

De verdachte is 45 jaar. Hoewel de motieven van de dader nog onduidelijk zijn, werkt de politie hard om "de volledige omstandigheden en mogelijke banden met terrorisme" in kaart te brengen.

Golders Green geldt als een wijk met een grote Joodse populatie en was al meerdere keren doelwit van incidenten gericht tegen Joden.