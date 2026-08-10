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TenneT verwacht woensdag minder zonne-energie om eclips

Economie
door anp
maandag, 10 augustus 2026 om 15:45
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ARNHEM (ANP) - Zonnepanelen in Nederland produceren woensdag minder door de gedeeltelijke zonsverduistering. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT verwacht maandag dat dit enkele honderden megawatt minder zal zijn. Een megawatt kan zo'n duizend huishoudens tegelijkertijd van stroom voorzien.
Woensdagavond verdwijnt bijna 90 procent van de zon achter de maan. Het hoogtepunt is om 20.11 uur. TenneT denkt dat de impact van de eclips beperkt zal zijn, omdat zonnepanelen in de avond doorgaans sowieso minder energie opwekken. Wel kijkt de hoogspanningsnetbeheerder naar omstandigheden die de impact kunnen vergroten, zoals helder weer en hoge temperaturen.
TenneT, verantwoordelijk voor het in balans houden van het hoogspanningsnet, bereidt zich met marktpartijen en binnen de Europese koepelorganisatie van hoogspanningsnetbeheerders ENTSO-E voor op de zonsverduistering. Marktpartijen vangen een tijdelijke daling van zonneproductie in eerste instantie op door productie en verbruik op elkaar af te stemmen.
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