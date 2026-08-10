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Gewonden en schade door aardbeving in Colombia

Samenleving
door anp
maandag, 10 augustus 2026 om 15:44
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JOSE DEL PALMAR (ANP/RTR/AFP) - In de buurt van de plaats San José del Palmar in de provincie Chocó in Colombia heeft een aardbeving plaatsgevonden. De aardbeving had volgens de eerste berichten een kracht tussen de 6.6 en 7.4. Volgens de gouverneur van Chocó is er aanzienlijke schade en vielen er gewonden.
Het epicentrum zou in het westen van het land liggen, dat grenst aan de Stille Oceaan. Volgens de Amerikaanse geologische dienst USGS is er geen tsunamiwaarschuwing afgegeven. Ook in hoofdstad Bogotá en in Panama zou de schok gevoeld zijn.
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