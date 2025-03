Terughoudendheid op Wall Street, daags na Fed-besluit

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag iets lager geëindigd. De onzekerheid over de gevolgen van een dreigende handelsoorlog blijft voor beleggers boven de markt hangen. Het rentebesluit van de Federal Reserve zorgde woensdag nog voor enige opluchting. Wel verlaagde de Fed de groeiverwachting voor de Amerikaanse economie dit jaar en werd de inflatieverwachting verhoogd, mede door de impact van de handelstarieven van president Donald Trump op de consumentenprijzen.

De Dow-Jonesindex sloot een fractie lager op 41.953,32 punten. De brede S&P daalde 0,2 procent tot 5662,89 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,3 procent tot 17.691,63 punten. Een dag eerder hadden de S&P 500 en de Nasdaq nog ruim 1 procent gewonnen.