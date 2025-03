Zelensky naar Parijs voor verder overleg over einde oorlog

PARIJS (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is volgende week in Parijs voor overleg met een reeks Europese leiders over de verdere inspanningen de oorlog te beëindigen. Verder gaat het om veiligheidsgaranties voor Kyiv, is van diplomaten vernomen.

Zelensky zou in de avond van 26 maart arriveren. De besprekingen zijn op 27 maart gepland, met onder anderen de leiders van Groot-Brittannië, Duitsland en Polen. Ook Canada en Italië zouden zijn uitgenodigd, zei een andere ingewijde.