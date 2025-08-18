ECONOMIE
Terughoudendheid op Wall Street in aanloop naar Fed-symposium

Economie
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 22:13
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York lieten maandag weinig beweging zien. Beleggers waren terughoudend in aanloop naar de jaarlijkse conferentie van de Federal Reserve, die vanaf donderdag in Jackson Hole wordt gehouden. Ook hadden beleggers aandacht voor het overleg tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky maandag in het Witte Huis, waarbij ook NAVO-baas Mark Rutte en een aantal Europese leiders aanwezig waren.
Fed-voorzitter Jerome Powell houdt later deze week een toespraak in Jackson Hole. Beleggers hopen dat hij dan meer duidelijkheid geeft over de economische vooruitzichten en het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. De Fed zal naar verwachting tijdens de eerstvolgende rentevergadering in september de rente verlagen. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd, tot onvrede van Trump.
De Dow-Jonesindex daalde 0,1 procent tot 44.911,82 punten. De brede S&P 500-index sloot een fractie lager op 6449,15 punten. Techbeurs Nasdaq steeg een fractie tot 21.629,77 punten.
