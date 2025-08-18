Vermoedelijke drugsdealer van Matthew Perry gaat schuld bekennen

LOS ANGELES (ANP) - De vrouw die de drugs zou hebben verkocht die acteur Matthew Perry (Friends) fataal werden, gaat schuld bekennen. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie bekendgemaakt.

Jasveen Sangha, ook bekend als 'Ketaminekoningin', heeft ingestemd met een schuldbekentenis voor vijf aanklachten, waaronder het verstrekken van de ketamine die resulteerde in de dood van de acteur. De vrouw zit al een jaar in de gevangenis. Perry, vooral bekend van zijn rol als Chandler Bing in de populaire serie Friends, overleed in oktober 2023 op 54-jarige leeftijd aan de gevolgen van ketaminegebruik.

In totaal zijn vijf mensen aangeklaagd rond de dood van de acteur. De andere verdachten hadden eerder al schuld bekend. Zij horen in de komende maanden welke straf zij krijgen.