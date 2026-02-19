ECONOMIE
Oud-president Yoon krijgt levenslang voor uitroepen noodtoestand

Politiek
door Redactie
donderdag, 19 februari 2026 om 10:09
bijgewerkt om donderdag, 19 februari 2026 om 10:34
anp190226049 1
Oud-president Yoon Suk-yeol heeft in Zuid-Korea een levenslange celstraf opgelegd gekregen. Hij riep in 2024 de militaire noodtoestand uit en stortte zijn land daarmee in politieke chaos.
Yoon stuurde destijds, na conflicten met de oppositie, troepen naar het parlement. Dat weerhield parlementariërs er niet van na enkele uren voor het intrekken van de noodtoestand te stemmen. De crisis duurde ongeveer zes uur.
Later volgde de afzetting en vervolging van Yoon. De oud-president kreeg het verwijt om politieke redenen illegaal de noodtoestand te hebben uitgeroepen. Hij maakte zich volgens de rechtbank schuldig aan het leiden van een opstand. Yoon zou daarbij nauw hebben samengewerkt met zijn minister van Defensie, Kim Yong-hyun. De rechtbank veroordeelde hem tot dertig jaar cel. Voormalig premier Han Duck-soo kreeg vorige maand al 23 jaar gevangenisstraf.
De 65-jarige Yoon sprak de beschuldigingen tegen. Hij heeft volgens zijn advocaten betoogd dat hij bevoegd was om dergelijke maatregelen te nemen en meteen het besluit van het parlement volgde om de noodtoestand weer in te trekken. Aanklagers gingen daar niet in mee en hadden de doodstraf geëist. Ze vonden dat sprake was van een machtsgreep.
De autoriteiten hielden rekening met onrust rond de uitspraak en hadden strenge veiligheidsmaatregelen genomen. Ze gebruikten politiebussen om een barricade te vormen bij de rechtbank in Seoul. Daar verzamelden zich aanhangers van de oud-president. Zij zwaaiden volgens persbureau Yonhap met vlaggen en scandeerden leuzen als "laat president Yoon vrij".
Ze konden de uitspraak ook live volgen op de Zuid-Koreaanse televisie. Die zond eerder ook al uit hoe de voormalige conservatieve leider werd veroordeeld tot vijf jaar cel voor belemmering van de rechtsgang.

