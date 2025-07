Terugroepactie Citroën stokt door leveringsproblemen airbags

AMSTERDAM (ANP) - Autodealers moeten in sommige gevallen afspraken met Citroën-eigenaren verzetten vanwege een tekort aan onderdelen voor het vervangen van defecte airbags. Het is nog onduidelijk wanneer er weer voldoende airbags beschikbaar zijn.

Vorige maand kondigde Stellantis, het moederbedrijf van Citroën, een terugroepactie aan voor ruim 33.000 Citroëns C3 en DS3 in Nederland. De auto's mogen niet meer de weg op omdat de airbags mogelijk kunnen ontploffen nadat ze worden geactiveerd.

"Wij zijn afhankelijk van de verdeling van de airbags over Europa en dat is een dagelijks proces waarbij Nederland zijn 'eerlijke aandeel' krijgt. Helaas hebben we niet in één keer het benodigde aantal 'op de plank liggen', maar we kunnen verzekeren dat we in overleg met onze logistieke-/aftersales partners en ons dealernetwerk de klanten zo snel mogelijk proberen te helpen", laat een woordvoerder van Stellantis weten.

Warm weer

Autoconcern Van Mossel, een grote dealer van het merk Citroën, zegt weinig te kunnen doen aan de situatie. "Wij hebben het niet in de hand, het hangt helemaal van Stellantis af. Wij hebben de mensen klaarstaan om onze klanten te helpen, maar we zijn wel afhankelijk van de levering vanuit Stellantis", zegt een woordvoerder. "De airbags die we krijgen worden ook onmiddellijk gemonteerd. Maar helaas zijn het er niet genoeg", vervolgt hij.

Sinds 2014 zijn al miljoenen auto's met airbags van het merk Takata teruggeroepen in verschillende landen. Deze airbags kunnen door een productiefout ontploffen, waardoor wereldwijd al meerdere bestuurders zijn overleden. Het risico op problemen is groter bij warm weer.